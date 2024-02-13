Командир девятой роты: умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 140 0

Умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой

Командир девятой роты: умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Легендарному офицеру был 71 год.

На 72-м году жизни умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин. Именно он командовал знаменитой девятой парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка, о подвиге которой знал весь Советский Союз, передает ТАСС.

Валерий Востротин ушел из жизни 13 февраля 2024 года. Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию военных инвалидов «Воин», которой руководил генерал, причиной смерти героя СССР стало тяжелое заболевание, с которым он боролся последние два года.

Валерий Востротин — Герой Советского Союза. Родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Участник боевых действий в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Принимал участие в штурме дворца Таджи-Бек. Был дважды ранен. Воинские звания старший лейтенант, капитан, майор, полковник присвоены досрочно. Награжден множествами государственных наград, в том числе — двумя орденами Красной Звезды и орденами «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на 104-м году жизни скончался легендарный разведчик Борис Годов.

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