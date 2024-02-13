Захарова о розыске эстонского премьера Каллас: «Это только начало»

Также в базе МВД России появилась карточка госсекретаря Таймара Петеркопа. Комментарием на этот счет поделились и в Кремле.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя объявление председателя эстонского кабмина в розыск МВР РФ.

«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», — написала дипломат.

Также решение МВД РФ прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эстонские чиновники ответственны за решения, являющимися «надругательством над исторической памятью».

«Это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — добавил Песков.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Политик призывает страны НАТО готовиться к войне с Россией, а также выступает за искоренение русской культуры на территории своей страны. Кроме того, Каллос принимает участие в организации сносов памятников советским воинам-освободителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.