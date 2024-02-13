Тошнота, судороги и обмороки: с чем можно спутать приступы эпилепсии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Эпилептолог Воронкова: приступ эпилепсии можно спутать с аритмией

Тошнота, судороги и обмороки: с чем можно спутать приступы эпилепсии

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Проявления некоторых болезней очень часто бывают похожими на эпилептический припадок.

Эпилепсию порой сложно диагностировать, так как ее симптомы бывают похожи на проявления других заболеваний. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России Кира Воронкова.

Врач рассказала, что, например, приступы аритмии очень схожи с приступами эпилепсии. При аритмии у человека могут начаться судороги с прикусыванием языка, как и во время приступа эпилепсии. Приступы могут сопровождаться мочеиспусканием.

Также обмороки и судороги могут быть сигналом о новообразованиях. Бывают случаи, когда опухоли остаются необнаруженными до появления эпилептических припадков.

Специалист отметила, что эпилепсия, в свою очередь, может проявляться совершенно по-другому. Человек может отключиться, но при этом не упасть, может перестать понимать, что говорят другие, также его речь может быть невнятной. Больные могут перебирать руками, часто сглатывать слюну или ощущать нарастающее чувство тошноты.

Если вы заметили, что у человека рядом с вами начался припадок, похожий на эпилептический, немедленно вызовете скорую помощь, а пока она не приехала, следуйте указаниям диспетчера. При возможности проследите, чтобы человек не упал и не ударился головой. Положите больного на бок и не пытайтесь самостоятельно разжать ему челюсть.

Ранее 5-tv.ru писали, что делать при приступах эпилепсии

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