Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщается на сайте крупнейшего российского биржевого холдинга.

«Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мосбиржа дополнительно оповестит о возобновлении торгов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 января курс евро в ходе торгов превысил 96 рублей. Увеличилась стоимость и доллара. Однако российская экономика демонстрирует рост.

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, в стране наметились темпы снижения инфляции, в январе текущего года показатель составил 7,2%.