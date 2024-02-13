Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

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Евгения Романова
Евгения Романова 315 0

Они временно прекращены в 13:58 по московскому времени.

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Фото: Михаил Гребенщиков / ТАСС

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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщается на сайте крупнейшего российского биржевого холдинга.

«Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мосбиржа дополнительно оповестит о возобновлении торгов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 30 января курс евро в ходе торгов превысил 96 рублей. Увеличилась стоимость и доллара. Однако российская экономика демонстрирует рост.

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, в стране наметились темпы снижения инфляции, в январе текущего года показатель составил 7,2%.

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