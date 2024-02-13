Огненный ад: крыша горящего дома обрушилась в Анапе

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Срочная новость 205 0

Крыша горящего дома обрушилась в Анапе

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожар охватил верхние этажи здания.

В Анапе загорелся многоэтажный дом, пожар дошел до крыши, которая частично обрушилась. Об этом сообщает ТАСС.

Верхние этажи загорелись, пожар затронул уже 32 квартиры. Площадь, охваченная огнем, составляет одну тысячу квадратных метров.

Инцидент начался с возгорания мансарды в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали уже 440 жильцов, из них 112 детей.

По данным МЧС, один человек пострадал. В ходе тушения мансарды пожарные спасли 12 человек.

СК уже возбудил уголовное дело по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Работу служб и ведомств на месте координирует мэр Анапы Василий Швец.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Тольятти.

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