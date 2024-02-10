Крупный пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Тольятти
Пожар начался в здании гостиничного комплекса в Тольятти
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что известно об инциденте к этому моменту?
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса начался в Тольятти. Кадры с места инцидента есть в распоряжении 5-tv.ru.
Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На месте работают 75 специалистов и 24 единицы техники МЧС России.
Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб, еще четверо пострадали в результате пожара в квартире на Лиговском проспекте в центре Петербурга.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на площади 30 квадратных метров.
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