Крупный пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Тольятти

Что известно об инциденте к этому моменту?

Крупный пожар в здании гостиничного комплекса начался в Тольятти. Кадры с места инцидента есть в распоряжении 5-tv.ru.

Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На месте работают 75 специалистов и 24 единицы техники МЧС России.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб, еще четверо пострадали в результате пожара в квартире на Лиговском проспекте в центре Петербурга.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на площади 30 квадратных метров.