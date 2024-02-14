Диапазон частот для 5G определили в России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Отныне его в теории можно распределять между операторами сотовой связи.

Диапазон частот для 5G определили в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотовая связь пятого поколения (5G) будет работать в городах и густонаселенных районах России в диапазоне 4,4–4,99 гигагерц. Об этом свидетельствуют данные таблицы распределения полос радиочастот.

«Полоса радиочастот 4400–4990 мегагерц (4,4–4,99 гигагерц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы», — цитируют документ «Известия».

К перспективным технологиям в России относятся 5G и 6G. Это означает, что отныне данный диапазон можно распределять между операторами сотовой связи.

Перед этим власти и бизнес должны провести их конверсию. То есть, очистить от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью.

Также следует разработать условия их распределения. Например, правила проведения конкурсов и аукционов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие нормативы введут для вышек сотовой связи в Петербурге. Жители считают, что ретрансляторы не только портят облик города, но и могут причинить вред здоровью, особенно когда установлены возле жилых домов и детских площадок.

-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:57
С гранатами и пистолетом: в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк
5:40
Премьера фильма «Лед 3» состоялась в Москве
5:39
«Идеально»: чем можно почистить зубы за неимением щетки
5:23
Принимает особую форму: как распознать у себя синдром «разбитого сердца»
5:09
Цены приятно удивляют: во сколько в России обойдутся подарки ко Дню святого Валентина

Сейчас читают

«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса