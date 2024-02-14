Станица в Ростовской области ушла под воду после сильных ливней

Эфирная новость 170 0

Жители говорят, что такого не было больше 20 лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Станица Грушевская в Ростовской области тонет в результате обильных осадков и потепления. Местная река вышла из берегов.

На протяжении нескольких дней вода только прибывает. И уже дошло до того, что людей начали эвакуировать.

А те, кто решил остаться, пытаются откачать воду насосами. Правда, безуспешно: затоплены дороги и огороды, а к некоторым домам добраться можно только на лодке.

Жители говорят, такого не было больше 20 лет. Жалуются, что русло реки давно никто не чистил, а дренажные канавы в запущенном состоянии.

И, если вернуться домой можно будет, когда уровень воды пойдет на спад, то на будущий урожай уже никто не рассчитывает.

Ранее 5-tv.ru писал, что проливные дожди привели к трагедии в Гватемале. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 19 пропали без вести в результате паводков.

Тема:
Погода
13 февр
Как ходить по улицам под ледяным дождем и остаться в живых
12 февр
О весне говорить рано: россиян предупредили об аномальных морозах
12 февр
Как спуск в шахту: синоптик предупредил о барическом «бугре» в Москве
11 февр
Погодные «сюрпризы»: Москву и Подмосковье накроет ледяным дождем
8 февр
Хитрости автомобилиста: как быстро очистить машину от снега и льда
8 февр
Погодное безумие: циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию
8 февр
«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве
7 февр
Снежная западня: на Урале и в Поволжье бушует мощный циклон
7 февр
В центре циклона: юг России снова испытывает на прочность непогода
7 февр
Новая порция снега: чего ждать Москве от циклона «Ольга»
-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
Как влюбленность меняет мозг и что влияет на выбор партнера
7:21
Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область
7:07
Станица в Ростовской области ушла под воду после сильных ливней
7:04
Число отравившихся бургерами в приморском кафе увеличилось до 62
7:00
Суд арестовал избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
6:52
«Это было моим решением»: Боня раскрыла подробности разрыва с парнем

Сейчас читают

«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса