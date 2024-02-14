Станица в Ростовской области ушла под воду после сильных ливней
Жители говорят, что такого не было больше 20 лет.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Станица Грушевская в Ростовской области тонет в результате обильных осадков и потепления. Местная река вышла из берегов.
На протяжении нескольких дней вода только прибывает. И уже дошло до того, что людей начали эвакуировать.
А те, кто решил остаться, пытаются откачать воду насосами. Правда, безуспешно: затоплены дороги и огороды, а к некоторым домам добраться можно только на лодке.
Жители говорят, такого не было больше 20 лет. Жалуются, что русло реки давно никто не чистил, а дренажные канавы в запущенном состоянии.
И, если вернуться домой можно будет, когда уровень воды пойдет на спад, то на будущий урожай уже никто не рассчитывает.
Ранее 5-tv.ru писал, что проливные дожди привели к трагедии в Гватемале. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 19 пропали без вести в результате паводков.
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