Река смыла целое поселение на фоне сильнейших дождей в Гватемале
А главная магистраль страны оказалась заблокирована.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Marans; 5-tv.ru
Проливные дожди привели к трагедии в Гватемале. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 19 пропали без вести в результате паводков.
Река вышла из берегов и смыла целое поселение, от оползней пострадали и другие регионы. А главная магистраль Гватемалы оказалась заблокирована.
За этот сезон дождей более десяти тысяч человек были эвакуированы. Но еще столько же до сих пор остаются в опасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что юг Австрии оказался во власти сильнейших дождей. Они спровоцировали разрушительные наводнения сразу в нескольких провинциях.
В Тироле из-за потопа прерывали железнодорожное сообщение и перекрывали мосты. Там же в горах сошли оползни.
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