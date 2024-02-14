С гранатами и пистолетом: в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк на 13 миллионов рублей

С гранатами и пистолетом: в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Все детали нападения правоохранители пока не раскрыли, но некоторые данные все же появились.

Вооруженный гранатой и пистолетом мужчина совершил нападение на один из банков в Хабаровске. Его добычей стало целое состояние — 13 миллионов рублей.

Как сообщили в управлении МВД России по региону, злоумышленник мог угрожать предметами, очень похожими на оружие — пистолетом и ручными гранатами. С их помощью ему удалось запугать сотрудников банка и похитить 11 миллионов рублей, остальную сумму он получил в иностранной валюте.

 

Правоохранители уже начали устанавливать личность подозреваемого и в ближайшее время организуют мероприятия для задержания злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Екатеринбурга произошло вооруженное нападение на отделение банка. Грабитель похитил менее одного миллиона рублей. 

Предварительно, никто из сотрудников банка не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:57
С гранатами и пистолетом: в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк
5:40
Премьера фильма «Лед 3» состоялась в Москве
5:39
«Идеально»: чем можно почистить зубы за неимением щетки
5:23
Принимает особую форму: как распознать у себя синдром «разбитого сердца»
5:09
Цены приятно удивляют: во сколько в России обойдутся подарки ко Дню святого Валентина

Сейчас читают

«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2