«Такой толстой еще не была»: Виктория Боня снова недовольна внешностью

Телезвезда в погоне за идеальным лицом сделала не одну пластическую операцию. Теперь она, кажется, сфокусировалась на своей фигуре.

Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что ее не устраивает ее тело. В своем аккаунте в социальной сети она опубликовала фото из отпуска в Коста-Рике, в который отправилась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом и их общей дочкой Анджелиной. Снимок показал сайт 7Дней.ru.

На фото видно, что у звезды появился торчащий животик. Сама она отметила, что сильно себя запустила.

«Такой толстой я себя не помню», — подписала фото телезвезда.

Но фанатов больше заинтересовал не животик Бони, а ее бывший жених. На фото экс-участница проекта «Дом-2» позирует вместе с Алексом Смерфитом и их общей дочкой, а таких семейных снимков в блоге у Виктории не было давно. Бывшие возлюбленные редко видятся, но стараются поддерживать дружеские отношения ради дочери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Виктория Боня проводит свой отпуск с бывшим возлюбленным.

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