Проблемы с потенцией, отказ сердца и не только: самые жесткие последствия приема стероидов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 2 973 0

Стоит ли идти на такие жертвы ради набора мышечной массы?

Проблемы с потенцией, отказ сердца и не только: самые жесткие последствия приема стероидов

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Kraft

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни видел соревнования по бодибилдингу. Культуристы соревнуются в красоте и объеме своих мышц, размеры которых зачастую превышают все разумные значения. Сталкивались все и со спортсменами, которые проводят чуть ли ни каждый день в спортзале, «тягая железо» для достижения желаемой внешности.

Однако, как же таким людям удается приблизиться к пределам человеческих возможностей и выглядеть, как настоящие супергерои? Увы, далеко не все из них достигли таких результатов честным путем. Некоторые «качки» упростили себе задачу, используя специальные медикаменты — анаболические стероиды, помогающие ускорить рост мышц.

Однако, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и многие из тех, кто соблазнился на «магию» стероидов вынуждены расплачиваться собственным здоровьем. 5-tv.ru решил узнать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются «стероидные» спортсмены.

Что это и как оно работает

Для начала стоит пояснить, что обычному человеку для достижения естественного предела мышечной массы требуется около четырех лет тренировок и строжайшей диеты. Некоторым культуристам и спортсменам не хочется ждать так долго, поэтому они решаются на использование анаболических стероидов, которые увеличивают содержание белка в клетках и ускоряют образование и обновление тканей и мышц. Это приводит к тому, что тело бодибилдера увеличивается, как на дрожжах, однако, чтобы компенсировать энергетические затраты, спортсмену приходится есть запредельное количество еды.

Восьмикратный победитель крупнейшего в мире конкурса бодибилдеров Ронни Коулмэн рассказывал, что для поддержания мышечной массы, ему приходилось вставать посреди ночи, чтобы поесть.

Скрытая угроза

Отсюда вырисовывается первый подвох стероидов — проблемы с кожей. Нарушения здорового режима питания приводит к дерматозу, акне, себорейному дерматиту, облысению и многим другим проблемам.

Помимо кожи, от ударных нагрузок по себе страдает печень, ведь помимо еды ей необходимо обрабатывать химические препараты, которые использует спортсмен.

Зачастую, помимо стероидов культуристы вынуждены принимать множество других медикаментов, которые будут стабилизировать состояние организма после вреда, наносимого анаболиками. Например, у людей, использующих стероиды, зачастую вырабатывается зависимость от обезболивающих, которыми они глушат боль в мышцах после жестоких тренировок.

Страдает желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система и почки. Иногда даже случается так, что в организме может начаться атрофия органов, которые тот сочтет не такими важными, как те, которые обрабатывают препараты.

Страдает самое главное

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются бодибилдеры — расстройство мочеполовой системы. Из-за влияния анаболиков у человека может пропадать либидо, возникать проблемы с потенцией, появляться бесплодие и даже рак простаты и яичек.

Кроме того, из-за возросшего в десятки, а иногда и в сотни раз уровня тестостерона, у некоторых спортсменов возникает состояние так называемой «стероидной ярости». Оно сопровождается раздражительностью, агрессивностью и вспышками гнева.

Ну и конечно же, страдает скелет человека. Суставам очень тяжело поддерживать такую груду мышц, в которую себя превращают бодибилдеры на стероидах. Даже уже упомянутый «король бодибилдинга» Ронни Коулмэн в довольно молодом возрасте оказался прикован к инвалидному креслу.

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