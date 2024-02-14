Жена разделила с ним нищету: как Гарик Мартиросян покорял Москву

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Комику Мартиросяну исполнилось 50 лет

Жена разделила с ним нищету: как Гарик Мартиросян покорял Москву

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Супруга артиста на заре его карьеры шила занавески из-за нехватки денег.

День святого Валентина — не единственный праздник, который отмечается 14 февраля. В эту дату день рождения отмечает юморист Гарик Мартиросян — в 2024-м ему исполнилось 50 лет.

Издание dni.ru рассказало, как молодой комик начинал свой путь. Мартиросян был членом команды КВН «Новые армяне», а со временем он стал и капитаном коллектива.

Юморист начал покорять Москву в 1990-е, а первые деньги у комика стали появляться только в 1997-м. При этом заработанную сумму нельзя назвать большой.

Бывало такое, что деньги уходили на одежду, а вот билетов на самолет у него не было. Юмористу даже однажды пришлось спать в аэропорту двое суток.

Мартиросяна всегда поддерживала его супруга Жанна Левина. Они вместе пережили трудные годы.

Их съемная квартира была очень скромной, а из-за нехватки денег ей приходилось шить занавески, скатерти и другие тканевые вещи. Зато сейчас Левина разделяет богатство со своим мужем.

-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:11
Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности
23:59
Нетаньяху пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации населения
23:51
Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО
23:48
Президента Литвы попросят лишить гражданства балерину Лиепу
23:34
«Воскресла»: женщина очнулась за минуту до начала кремации
23:29
Путин выразил беспокойство из-за возможного втягивания Украины в НАТО

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео