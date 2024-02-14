Жена разделила с ним нищету: как Гарик Мартиросян покорял Москву

Супруга артиста на заре его карьеры шила занавески из-за нехватки денег.

День святого Валентина — не единственный праздник, который отмечается 14 февраля. В эту дату день рождения отмечает юморист Гарик Мартиросян — в 2024-м ему исполнилось 50 лет.

Издание dni.ru рассказало, как молодой комик начинал свой путь. Мартиросян был членом команды КВН «Новые армяне», а со временем он стал и капитаном коллектива.

Юморист начал покорять Москву в 1990-е, а первые деньги у комика стали появляться только в 1997-м. При этом заработанную сумму нельзя назвать большой.

Бывало такое, что деньги уходили на одежду, а вот билетов на самолет у него не было. Юмористу даже однажды пришлось спать в аэропорту двое суток.

Мартиросяна всегда поддерживала его супруга Жанна Левина. Они вместе пережили трудные годы.

Их съемная квартира была очень скромной, а из-за нехватки денег ей приходилось шить занавески, скатерти и другие тканевые вещи. Зато сейчас Левина разделяет богатство со своим мужем.