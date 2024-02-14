Захарова о предложении Киева обменять пленных на останки Столыпина: «Пляски на костях»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Захарова назвала плясками на костях обмен пленных ВСУ на останки Столыпина

Захарова о предложении Киева обменять пленных на останки Столыпина: «Пляски на костях»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На Украине всерьез обсуждают такую возможность.

Предложение Киева обменять останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина на пленных боевиков ВСУ — это пляски на костях, которые Украина пытается устроить не впервые. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские неонацисты уже не в первый раз пытаются устроить пляски на костях», — напомнила Мария Захарова.

Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит агентом царской охранки Дмитрием Богровым во время посещения спектакля в городском театре и захоронен на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви. Включить останки выдающегося российского деятеля в обменный фонд предложил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Захарова прокомментировала заявление об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Умышленный поджог? В Анапе возбудили два дела по факту пожара в многоэтажке
16:30
Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении
16:27
SpaceX выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink
16:14
Захарова о предложении Киева обменять пленных на останки Столыпина: «Пляски на костях»
16:03
Не надо «сердечек»: почему в России не одобряют День святого Валентина
15:51
Названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса