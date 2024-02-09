Захарова прокомментировала заявление об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 73 0

Киевский режим попытался откреститься от убитых им собственных граждан.

Захарова прокомментировала заявление об отсутствии пленных боевиков ВСУ в сбитом Ил-76

Фото: © РИА Новости / СК РФ

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление киевских политиков о том, что в сбитом Ил-76 не было украинских пленных. Ранее на этом настаивал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью СМИ США.

По словам Данилова, бывших боевиков ВСУ, взятых в плен российскими военнослужащими, не могло быть на самолете, который украинцы сбили американской ракетой Patriot. Более того, представитель киевского режима усомнился в причастности Украины к произошедшей трагедии.

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — уточнила Захарова в беседе с РИА Новости.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января 2024 года над Белгородской областью. В результате атаки ВСУ погибли шесть членов экипажа, три офицера РФ, а также 65 украинских пленных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили орденами Мужества посмертно.

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