Собственников квартир хотят обязать пускать газовщиков для проверки оборудования

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

В Госдуму внесли проект об обязанности жильцов впускать газовщиков в квартиру

Собственников квартир хотят обязать пускать газовщиков для проверки оборудования

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Соответствующий проект внесен в Госдуму.

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает жильцов квартир пускать в дом сотрудников газовых служб для проверки оборудования. В противном случае те могут обратиться в суд и получить доступ уже без согласия собственников. Соответствующий документ появился в базе данных ГД.

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Согласно проекту, жильцы будут обязаны обеспечить газовым службам доступ в квартиру во время проверки оборудования.

«Собственник помещения и наниматель жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме обязаны обеспечить доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового и (или) техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в случаях, предусмотренных законодательством», — говорится в законопроекте.

Если это не происходит, газовщики могут обратиться в суд, который должен рассмотреть их заявление в течение 12 дней. И при наличии решения суда специалисты имеют право получить доступ в квартиру уже в сопровождении уполномоченных органов.

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