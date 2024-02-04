«Всегда держит в повестке»: в Турции назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Фидан: Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина

«Всегда держит в повестке»: в Турции назвали темы переговоров Путина и Эрдогана

Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук

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В феврале российский лидер прибудет с официальным визитом в Анкару.

Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую», Сирию и конфликт в секторе Газа во время визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом рассказал глава МИД Хакан Фидан в беседе с телеканалом A Haber.

«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС „Аккую“ — большой двусторонний проект», — сказал министр иностранных дел Турции.

Также Фидан подчеркнул актуальность сирийского вопроса для лидера государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Эту тему всегда держит в повестке наш президент. Конечно же будет обсуждена ситуация в Газе», — сказал он.

Прибытие Владимира Путина в Турции ожидают 12 февраля. Но в Кремле заявили, что дата контактов на высшем уровне будет озвучена своевременно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали главные темы, которые обсудят Путин и Эрдоган на встрече.

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