В США призвали Байдена раскрыть информацию о серьезной угрозе нацбезопасности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Конгрессмен Тернер: Байден должен раскрыть информацию о серьезной угрозе США

В США призвали Байдена раскрыть информацию о серьезной угрозе нацбезопасности

Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

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Комитет по разведке Палаты представителей США заявил о некой «серьезной угрозе национальной безопасности». Президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвали рассекретить все необходимую информацию на данную тему. Соответствующее заявление опубликовали в соцсети X от лица председателя комитета Майка Тернера.

«Сегодня комитет довел до сведения всех членов Конгресса информацию о серьезной угрозе национальной безопасности. Я прошу президента Байдена рассекретить все данные, имеющие отношение к этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить необходимые для реагирования на нее действия», — говорится в сообщении.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос об этой угрозе на брифинге. Так или иначе, он пообещал устроить мероприятие, которое будет посвящено данной теме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Палата представителей США поддержала импичмент главы МВБ Майоркаса. А сам Байден призвал орган немедленно рассмотреть законопроект о помощи Израилю и Украине.

Речь идет о выделении 95 миллиардов долларов, 60 из которых пойдут Киеву. Документ уже утвердили в Сенате, где у Байдена много сторонников-демократов.

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