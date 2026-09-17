Чуть не задохнулся: депутат застрял в туалете и остался без воздуха

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 579 0

В парламенте произошедшее назвали «неудачным стечением обстоятельств».

Бельгийский депутат провел ночь в туалете — подробности

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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VRT: бельгийский депутат провел ночь в туалете и едва не задохнулся

Депутат парламента бельгийского региона Фландрии Фредерик Эренс оказался заперт в туалете. Он смог выйти оттуда только утром. Об этом сообщил телеканал VRT.

Инцидент произошел ночью в здании фламандского парламента в Брюсселе. Представитель партии «Фламандский интерес» рассказал, что часть замка сломалась, из-за чего он не смог открыть дверь. В этот момент в здании уже почти никого не осталось.

«Часть (замка. — Прим. ред.) сломалась, и я не мог выбраться. Большинство коллег ушли незадолго до этого, и я был один в здании», — поделился Эренс.

По словам депутата, ситуация осложнилась тем, что он оставил мобильный телефон на рабочем столе. Поэтому он не мог связаться с кем-либо, чтобы обратиться за помощью.

«Я оставил свой мобильный телефон на столе. Я понял, что это было очень глупо. Я не взял телефон с собой впервые, и как раз в этот момент он мне и понадобился», — отметил он.

Освободить Эренса удалось только утром около шести часов, когда в парламент пришла уборщица. После этого депутата направили в больницу для осмотра, поскольку он некоторое время испытывал нехватку кислорода.

По словам Эренса, чтобы обеспечить доступ воздуха, он сделал несколько отверстий в двери туалета. В парламенте произошедшее назвали «неудачным стечением обстоятельств».

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