«Мерзота»: экс-пресс-секретарь Зеленского резко высказалась о бывшем руководителе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Юлия Мендель рассказала о своем отношении к главе киевского режима.

Юлия Мендель назвала Зеленского «мразью» интервью видео

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его мерзотой

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что просит у Бога прощения за помощь своему экс-начальнику после его прихода к власти. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту.

Мендель назвала Зеленского «мерзотой» и пояснила, что не может молчать о своем отношении к нему, поскольку в противном случае, по ее словам, не сможет простить саму себя. На уточняющий вопрос журналиста бывший пресс-секретарь подтвердила, что говорила именно о Зеленском.

Рассказывая о своей роли в начале его президентства, Мендель утверждала, что тогда Зеленский боялся общения со средствами массовой информации и не умел давать интервью.

По словам бывшего пресс-секретаря, она организовывала первые беседы Зеленского с журналистами, помогала ему готовиться к ним и объясняла, как следует общаться с представителями СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о работе Службы безопасности Украины (СБУ).

В беседе с журналистами он заявил, что после событий 2014 года ведомство изменило характер своей деятельности, и обвинил его в преследовании политической оппозиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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