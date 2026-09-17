«Мерзота»: экс-пресс-секретарь Зеленского резко высказалась о бывшем руководителе

Юлия Мендель рассказала о своем отношении к главе киевского режима.
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его мерзотой
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что просит у Бога прощения за помощь своему экс-начальнику после его прихода к власти. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту.
Мендель назвала Зеленского «мерзотой» и пояснила, что не может молчать о своем отношении к нему, поскольку в противном случае, по ее словам, не сможет простить саму себя. На уточняющий вопрос журналиста бывший пресс-секретарь подтвердила, что говорила именно о Зеленском.
Рассказывая о своей роли в начале его президентства, Мендель утверждала, что тогда Зеленский боялся общения со средствами массовой информации и не умел давать интервью.
По словам бывшего пресс-секретаря, она организовывала первые беседы Зеленского с журналистами, помогала ему готовиться к ним и объясняла, как следует общаться с представителями СМИ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о работе Службы безопасности Украины (СБУ).
В беседе с журналистами он заявил, что после событий 2014 года ведомство изменило характер своей деятельности, и обвинил его в преследовании политической оппозиции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
50%
Нашли ошибку?