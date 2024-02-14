МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за заявлений о русском языке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Любые попытки изнутри или извне поссорить два народа, как подчеркивается, обречены на провал.

МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за заявлений о русском языке

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов, ему был выражен протест в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций республики Шерзода Кудратходжаева.

В министерстве сообщили, что Кудратходжаев «в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме» выразился о жителях Узбекистана, не владеющих языком республики.

«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении.

В МИДе также выразили уверенность, что большинство населения Узбекистана не согласно с рассуждениями Кудратходжаева. Также Россия не отождествляет его заявления с настроем народа республики.

«Уверены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о нашей многовековой общей истории и ее ярких страницах, среди которых прежде всего совместная борьба с фашизмом и великая победа над нацистской Германией», — добавили в министерстве.

Кроме того, в дипведомстве заявили, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы России и Узбекистана обречены на провал.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Эстонии вызвал временного поверенного России из-за розыска Каи Каллас.

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