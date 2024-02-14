МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ из-за розыска Каллас

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонского премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что представитель эстонского министерства выразил возмущение по поводу внесения политиков в базу розыска МВД России. Ведомство запросило письменное объяснение этих данных.

«Эти шаги российского государства не помешают нам поступить правильно и Эстония не изменит своей решительной поддержки Украины», — предупредили в ведомстве.

Накануне, 13 февраля, МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис. Указывалось, что данные лица разыскиваются в рамках уголовной статьи, однако не уточнялось, о какой именно речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МВД, отметила, что Каллас должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва выразила России протест из-за объявления в розыск литовских политиков.