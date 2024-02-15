Климатические активисты покусились на Конституцию США

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Стенд с документом обсыпали красным порошком.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library; 5-tv.ru

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От порчи предметов искусства к государственным документам — в США два экоактивиста испачкали стенд с конституцией в Национальном архиве Вашингтона.

Вандалы насыпали красный порошок на стенд и на себя, а затем начали скандировать лозунги с призывом к американскому президенту Джо Байдену немедленно заняться проблемами изменения климата.

Однако шоу длилось недолго — спустя несколько минут нарушителей скрутила охрана.

Ранее 5-tv.ru писал, что экоактивисты облили томатным супом знаменитую картину Леонардо да Винчи в Лувре. Так борцы за экологию решили привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции. К счастью, полотно не пострадало, так как находилось за стеклом, но осмотр экспоната все же пришлось на время закрыть. А нападавших задержали.

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