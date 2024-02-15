В Конгрессе придумали, как привлечь внимание Байдена к проблеме в Техасе

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Республиканец Рой: Техас нужно переименовать в Украину ради финансирования

В Конгрессе придумали, как привлечь внимание Байдена к проблеме в Техасе

Фото: Reuters / GO NAKAMURA

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Пока Белый дом радуется выделению денег Киеву, ситуация внутри США усугубляется.

Внимание американских властей, видимо, получится привлечь к миграционному кризису в Техасе только в том случае, если штат будет называется Украиной. Об этом заявил член Конгресса США от Республиканской партии Чип Рой в эфире Fox News.

«Думаю, довольно скоро я смогу представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, эта администрация и сенаторы будут работать над обеспечением безопасности границ США», — сказал он.

Вместе с тем Рой раскритиковал коллег, которые одобрили выделение дополнительного финансирования Киеву. По его словам, это решение было принято, несмотря на ситуацию на границе с Мексикой. Сенаторы, продолжил конгрессмен, работают усердно только в вопросе о выделении денег на конфликты, происходящие за пределами США.

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За 2023 год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой.

В начале февраля США по-тихому возобновили депортационные рейсы в Мексику. Первый самолет вылетел уже в минувший вторник — на борту находилось более 100 мексиканцев.

Своим решением губернатор Техаса Грег Эббот фактически противопоставил себя действующим властям США. Сразу после этого представители президента США Джо Байдена обратились в Верховный суд страны, который предписал убрать колючую проволоку, но губернатор отказался исполнять это решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина открыла стрельбу в церкви в Техасе.

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