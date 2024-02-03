США по-тихому возобновили депортационные рейсы в Мексику
NYT: в США возобновили депортационные рейсы для мигрантов
Фото: Reuters / CRISTINA CHIQUIN
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Первый самолет вылетел уже в минувший вторник — на борту находилось более 100 мексиканцев.
В США возобновили депортационные рейсы для мигрантов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимных чиновников.
Первый за два года рейс вылетел уже в минувший вторник. На борту находилось более 100 мексиканцев. Вместе с тем источник отметил, что подобные рейсы теперь будут регулярными.
За минувший год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой.
Своим решением губернатор Техаса Грег Эббот фактически противопоставил себя действующим властям США. Сразу после этого представители президента США Джо Байдена обратились в Верховный суд страны, который предписал убрать колючую проволоку, но губернатор отказался исполнять это решение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Техасе на границе с Мексикой.
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