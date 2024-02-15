Космический переворот: Константин Борисов на МКС показал «Эффект Джанибекова»

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Константин Борисов на МКС показал «Эффект Джанибекова»

Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; 5-tv.ru

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Наш космонавт продемонстрировал, как предметы вращаются в невесомости.

Космонавт-испытатель Константин Борисов, который сейчас находится на МКС, показал непредсказуемые маневры предметов в невесомости. Это еще называют «эффектом Джанибекова». Он показал ключ, который, вращаясь вокруг своей оси, вдруг разворачивается на 180°. Тот же прием космонавт проделал с ножницами и складным ножом.

Из космоса сегодня, 15 февраля, приходили и другие новости — корабль «Прогресс МС-26» вышел на орбиту и направился к МКС. «Грузовик» с более чем двумя тоннами топлива, питьевой воды и инструментов для проведения научных экспериментов успешно стартовал утром с Байконура.

Ранее 5-tv.ru писал, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-24» затопили в Тихом океане. Он был запущен в августе прошлого года и привез две с половинной тонны грузов на МКС. «Прогресс МС-26» был направлен ему на замену.

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