Грузовой космический корабль «Прогресс МС-24» затопили в Тихом океане

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Он успешно выполнил свою миссию и сошел с орбиты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paolo Nespoli; 5-tv.ru

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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Сегодня грузовик вывели с орбиты, он вошел в атмосферу Земли и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в океане, где нет судоходства.

«Прогресс» был запущен в августе прошлого года, он привез две с половинной тонны грузов на МКС. За время пребывания на станции, он восемь раз использовался для плановых корректировок орбиты, в том числе для уклонения от столкновения с космическим мусором.

Ожидается, что уже 15 февраля с космодрома Байконур запустят новый грузовик — «Прогресс МС-26». Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» уже вывезли на площадку. Об этом накануне, 12 февраля, сообщили в Роскосмосе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин наградил российского космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина.

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