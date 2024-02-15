Участники общества «Знание» обсудили развитие организации

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В прошлом году лекции и выступления общества послушали более 50 миллионов человек.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Уровень доверия информации, которую транслирует общество «Знание», в среднем, по стране составляет 76%. Это совершенно уникальный результат. Об этом на заседании Наблюдательного совета организации заявил его глава — Сергей Кириенко.

В условиях информационной войны против нашей страны именно общество «Знание» стало источником достоверных сведений.

«Самое главное — уникальный коллектив лекторов, наставников общества „Знание“. Если три года назад было несколько сот человек, то сегодня это 23 тысячи человек во всех 89 регионах, которые регулярно выступают в качестве наставников», — прокомментировал председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, только за последний год общество «Знание» охватило своими лекциями и вступлениями более 50 миллионов человек. Это одна треть страны.

Слушателями стали не только школьники и студенты, но в том числе и бойцы СВО. Лекторы выезжали в зону спецоперации, чтобы рассказать военнослужащим об истории нашего государства. И, как ранее заявил Сергей Кириенко, одна из основных целей общества — сделать научные и профессиональные знания доступными каждому человеку в любом регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что на участие в премии «Знание» подали заявки просветители более чем из 30 стран.

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