На участие в премии «Знание» подали заявки просветители более чем из 30 стран

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Какие условия для участия в состязании выдвигают сегодня?

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Российское общество «Знание» открыло сегодня прием заявок на участие в одноименной премии для юных просветителей от 12 лет. Ранее в конкурсе могли участвовать с 18 лет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, выступая на заседании Почетного жюри.

В этом году побит абсолютный рекорд по количеству поданных заявок. За два года существования премии их стало почти в пять раз больше. В конкурсе участвует вся страна, в том числе, Донбасс и Новороссия. И впервые учреждена новая — международная номинация.

«Нет континента на планете, откуда не пришла бы заявка на премию общества „Знание“. Это говорит и престиже просветительской деятельности, и самой премии российского общества „Знание“. Причем, очень важно, что иностранцы подаются на эту премию не просто за просветительскую деятельность, а если они занимаются просвещением, посвященным России. Если они в своих странах рассказывают о России, о культуре, об истории, о настоящем России. И в условиях, когда в мире есть дурацкие бессмысленые попытки изолировать Россиию, это лишнее подтверждение, что это невозможно», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до середины января. Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии вручения просветительской награды в феврале 2024-го.

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