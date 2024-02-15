«Останутся с ним до конца»: что будет с Петросяном после операции на плече

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 32 0

Травматолог Шилов: после остеосинтеза Петросян может звенеть на рамках

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Личный архив Михаила Шилова; 5-tv.ru/

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После хирургического вмешательства Евгений Ваганович может находиться в реанимации?

Народному артисту РСФСР Евгению Петросяну после перелома предплечья могли установить титановые пластины методом остеосинтеза. Врач –травматолог, ортопед, хирург Михаил Шилов рассказал 5-tv.ru о том, что после такой операции очень важна качественная реабилитация.

Остеосинтез позволяет начать восстановление практически сразу после операции. Этот метод гораздо эффективнее гипсования, однако после него придется отказаться от МРТ. Более того, заметил собеседник, что Петросян, возможно, будет постоянно «звенеть» на рамках металлоискателях.

Сколько артисту потребуется времени, чтобы полностью восстановится после перелома — неизвестно.

«Здесь нельзя сказать наверняка, что вот столько-то месяцев пройдет до полного выздоровления. Да, восстановление может быть абсолютно полным, при соблюдении всех рекомендаций. Если нет каких-нибудь особенностей, которые могут этому помешать», — сказал врач.

Из-за преклонного возраста Евгений Ваганович может поправляться достаточно долго. Главное выполнять все предписания врачей.

Петросян получил перелом предплечья со смешением во время прогулки в Москве. Операция должна была проводится на несколько дней раньше, но пациент пожаловался на высокое давление, и ее перенесли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа.

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