Актера Алексея Панина* заочно арестовали по делу о призывах к терроризму

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 137 0

В настоящее время он находится не в России, поэтому арестовать его могут при экстрадиции или прибытии в страну.

Актера Алексея Панина* заочно арестовали по делу о призывах к терроризму

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Актер Алексей Панин* заочно арестован по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, Панин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК РФ. Суд принял решение заочно арестовать актера на два месяца.

Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции, депортации или фактического задержания на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Панин* был задержан сотрудниками полиции в Таллине. Сбежавший в Прибалтику актер шокирует своими выходками местных жителей. По информации СМИ, беглый артист стучался в двери к людям посреди ночи и бил посуду. При этом якобы ему казалось, что он находится в отеле.

* — признан иностранным агентом в России

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