Панина* задержали в Таллине за попытку вломиться в дома посреди ночи

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Беглый артист оказался в вытрезвителе из-за жалоб жителей Таллина.

Панина* задержали в Таллине за попытку вломиться в дома посреди ночи

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Актер Алексей Панин* задержан сотрудниками полиции в Таллине. Об этом сообщает издание RusDelfi со ссылкой на источник среди близкого окружения артиста.

Сбежавший в Прибалтику Панин* теперь шокирует своими выходками местных жителей. По информации СМИ, беглый артист стучался в двери к людям посреди ночи и бил посуду. При этом якобы ему казалось, что он находится в отеле.

«В 2:45 ночи меня разбудил телефонный звонок. Я взяла трубку, и на другом конце линии услышала знакомый голос, который просил помощи. «Спаси, забери меня, “ — говорил он. Второй голос на другом конце провода, судя по всему, это был полицейский, сообщил мне, что Алексей* находится в участке на Пинна, 4 и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час», — цитирует издание слова источника.

В итоге Панина забрали в вытрезвитель. Вероятно, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кстати, до Эстонии Панин* успел пожить в Испании и даже говорил, что получил американскую визу и собирается ехать в США. Однако вместо этого был вынужден перебраться в Таллин. Еще до проведения специальной военной операции России на Украине актер заработал плохую репутацию, публикуя, мягко говоря, неоднозначные кадры в социальных сетях. А после начала СВО и вовсе выразил резко антироссийскую позицию и подался за рубеж. Не забывая при этом при любом удобном случае высказываться негативно в адрес властей, военных и граждан России, не чураясь прямых оскорблений и злых усмешек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мае МВД РФ объявило Алексея Панина в розыск после обвинений в оправдании терроризма.

* — признан иностранным агентом в РФ.

Тема:
Спецоперация
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