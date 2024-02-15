От мобилизации не уйти: как киевский режим пытается пополнять ряды ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

«Укррудпром»: власти Украины хотят брать плату за бронь сотрудников от армии

От мобилизации не уйти: как киевский режим пытается пополнять ряды ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тем временем власти Украины думают и над дефицитом средств в бюджете страны.

Власти Украины разработали несколько вариантов «откоса» от армии. Киевский режим планирует брать за возможность не поступать в ряды Вооруженных сил деньги, сообщает украинское издание «Укррудпром».

«Офис президента и инициативная группа в Раде, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разработали две разные концепции экономического бронирования, которые позволят некоторым работникам не идти в армию во время войны», — говорится в публикации СМИ.

Таким образом, украинцы, которые не желают идти на фронт, смогут получить бронь, если за них заплатит предприятие.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ВСУ хотят призывать заключенных.

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