Мобилизация по-украински: в ВСУ хотят призывать заключенных

Минюст предложил делать это в принудительном порядке.

Киевские власти ищут любые возможности, чтобы отправить на фронт как можно больше людей. Теперь пришла очередь заключенных. Это прописано в новом законе о мобилизации, который уже прошел первое слушание в Верховной Раде.

Указано, что осужденных можно отправлять служить, если они сами этого хотят. А Минюст Украины решил ужесточить этот пункт. Глава ведомства заявил, что заключенные должны воевать, и спрашивать их желание не обязательно.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине расформировали спецполк Нацполиции из-за отказа идти на фронт.