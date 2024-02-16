Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
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После этого украинские силовики начали проводить облавы в городе.
Армия России нанесла удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня (15 февраля — Прим. ред.) утром был осуществлен удар — было два прилета по предприятию „Мотор Сич“ в Шевченковском районе города Запорожье, по цеху, где продолжали ремонтировать авиационные двигатели», — цитирует политика ТАСС.
После этого украинские силовики начали проводить облавы в городе. По близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей, пояснил Рогов.
Официальной информации от Минобороны России по этому поводу в настоящее время нет.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о частичном отходе ВСУ из Авдеевки.
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