«Придется сдать город»: ВСУ частично отходят из Авдеевки

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 82 0

WР: ВСУ частично отходят из Авдеевки

«Придется сдать город»: ВСУ частично отходят из Авдеевки

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Успешные действия армии России приносят очередные плоды.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частично отходить из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевики признают необходимость сдать город, пишет издание The Washington Post.

«Украинские военные говорят, что им придется сдать город, — это лишь вопрос времени. В четверг (15 февраля — Прим. ред.) военные заявили, что частичный отход уже начался», — говорится в материале.

Украинский оператор дрона с позывным «Витамин» рассказал журналистам, что ВСУ вынуждены покинуть Авдеевку из-за успешных действий армии России в районе коксохимического завода.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России.

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