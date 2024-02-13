Что ожидает главу Незалежной в будущем?

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. Об этом заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Полномочия... истекают в ночь на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой», — говорится в Telegram-канале, который ведут адвокаты парламентария.

Дубинский уточнил, что Зеленский сможет продолжать исполнение обязанностей лишь в случае наступления периода, предшествующего вступлению в должность нового президента. Для данного сценария на Украине должны пройти выборы, которые невозможны в условиях военного положения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Украины начинают массово бунтовать против произвола военкомов.