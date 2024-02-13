На Украине заявили о невозможности продления полномочий Зеленского после 21 мая

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Дубинский: полномочия Зеленского истекают 21 мая и не могут быть продлены

На Украине заявили о невозможности продления полномочий Зеленского после 21 мая

Фото: www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что ожидает главу Незалежной в будущем?

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. Об этом заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Полномочия... истекают в ночь на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой», — говорится в Telegram-канале, который ведут адвокаты парламентария.

Дубинский уточнил, что Зеленский сможет продолжать исполнение обязанностей лишь в случае наступления периода, предшествующего вступлению в должность нового президента. Для данного сценария на Украине должны пройти выборы, которые невозможны в условиях военного положения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Украины начинают массово бунтовать против произвола военкомов.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:19
Многомиллионный долг: Игоря Петренко разыскивают судебные приставы
22:18
Огненный ад: крыша горящего дома обрушилась в Анапе
22:06
На Украине заявили о невозможности продления полномочий Зеленского после 21 мая
21:52
«Открывает путь»: что означает новое решение ЕС по замороженным активам России
21:38
Неправильное окружение: ТОП-7 типов тянущих на дно друзей
21:25
Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Сейчас читают

«Ну там же пешеход стоял»: Лерчек попала в ДТП на люксовом авто
Семья в РФ, брак из выгоды и служение Украине: кто такой новый главком ВСУ Сырский
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса