Рейтинги падают: отставка Залужного сильно ударила по Зеленскому

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

КМИС: рейтинг доверия Зеленскому упал на 13% после отставки Залужного

Рейтинги падают: отставка Залужного сильно ударила по Зеленскому

Фото: AP / ТАСС

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Граждане Украины высказались, как после перестановок в руководстве относятся к главе страны.

В феврале рейтинг доверия украинцев президенту Незалежной Владимиру Зеленскому упал на 13% по сравнению с показателем месяцем ранее. Такие перемены произошли сразу после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

«Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале)», — говорится в исследовании.

Вместе с тем упало доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6%, до 27%. В то же время вырос рейтинг экс-лидера Украины Петра Порошенко на 4%, до 31%.

Также у респондентов узнавали о доверии новому главкому ВСУ Александру Сырскому. Положительно относятся к нему 40% украинцев, а отрицательно — 21%. При этом 4% не определились еще. Также известно, что 35% граждан не знали его в феврале.

Из всех 13 указанных в списке политических деятелей украинцы больше всего доверяют Залужному (94%). Почти аналогичная ситуация с его рейтингом была и в декабре 2023 года.

Всеукраинский опрос «Омнибус» проводился с 5 по 10 февраля в формате телефонного интервью. В нем приняли участие 1202 жителя подконтрольных Киеву территорий. Погрешность выборки не превышала 3,2%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о невозможности продления полномочий Зеленского после 21 мая.

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