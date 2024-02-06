На Украине в десятый раз продлили военное положение и мобилизацию

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

До какого числа будут действовать меры?

На Украине в десятый раз продлили военное положение и мобилизацию

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Верховная рада приняла законопроекты о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Парламент утвердил указ президента [Незалежной Владимира Зеленского] <…> о продлении действия военного положения <…> до 13 мая 2024 года. Также Рада утвердила указ президента <…> о продлении мобилизации», — сказал он.

За продление военного положения проголосовали 335 украинских депутатов.

На Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский внес в Раду зконопроект о продлении военного положения и мобилизации.

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На Украине в десятый раз продлили военное положение и мобилизацию

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