Захарова о спонсорах ВСУ после атаки на Белгород: «Неонацистскую гниль должны квалифицировать юридически»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 35 0

Захарова назвала неонацистской гнилью спонсоров ВСУ после атаки на Белгород

Захарова о спонсорах ВСУ после атаки на Белгород: «Неонацистскую гниль должны квалифицировать юридически»

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Официальный представитель МИД России напомнила, на какие страшные преступления идет киевский режим ради собственной выгоды.

Спонсоры украинских террористов не могут не понимать, какие страшные преступления они поддерживают и лично несут за это ответственность. Каждый из спонсоров террористов должен понести наказание, согласно действующему законодательству. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовав пост в Telegram-канале.

«Все, кто переводил и переводит деньги „на ВСУ“ и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически», — подчеркнула Захарова, комментируя последствия трагедии в Белгороде.

Накануне украинские террористы ударили по торговому центру в регионе. В результате погибли семь человек, среди которых — ребенок. Количество пострадавших — 19, включая нескольких детей. Тех, кого было возможно, транспортировали в Москву для продолжения лечения. Некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки боевиков ВСУ на Белгород возбудили уголовное дело.

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