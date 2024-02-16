Захарова о спонсорах ВСУ после атаки на Белгород: «Неонацистскую гниль должны квалифицировать юридически»

Официальный представитель МИД России напомнила, на какие страшные преступления идет киевский режим ради собственной выгоды.

Спонсоры украинских террористов не могут не понимать, какие страшные преступления они поддерживают и лично несут за это ответственность. Каждый из спонсоров террористов должен понести наказание, согласно действующему законодательству. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовав пост в Telegram-канале.

«Все, кто переводил и переводит деньги „на ВСУ“ и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически», — подчеркнула Захарова, комментируя последствия трагедии в Белгороде.

Накануне украинские террористы ударили по торговому центру в регионе. В результате погибли семь человек, среди которых — ребенок. Количество пострадавших — 19, включая нескольких детей. Тех, кого было возможно, транспортировали в Москву для продолжения лечения. Некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки боевиков ВСУ на Белгород возбудили уголовное дело.