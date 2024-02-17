Красивая, естественная, хорошо очерченная форма губ всегда вызывает восхищение как у женщин, так и у мужчин. Тренер по фейс-фитнесу Дарья Седунова рассказала 5-tv.ru, как вернуть губам объем при помощи самомассажа и упражнений.

Специалист отметила, что со временем губы утончаются. Это происходит с возрастом из-за напряжения кольцевой мышцы рта. Например, среди детей до трех лет невозможно найти носителя тонких губ.

«Не даром в песне поется „Губки бантиком“. Со временем мы начинаем поджимать губы во время негативных эмоций. Для того чтобы попить, поесть или поговорить, также приходится напрягать губы. Поэтому они начинают утончаться. Также около губ появляются кисетные морщины», — пояснила Седунова.

Она показала несколько легких упражнений, которые изо дня в день будут помогать вашим губам «разворачиваться» и приобретать естественную, красивую форму без косметологических вмешательств.

Зубная щетка

Тем, кто решился всерьез заняться своими губами, стоит завести дома отдельную зубную щетку для массажа.

«Нужно круговыми движениями делать легкий массаж губ. Можно делать утром и вечером, добавлять мед и кофе, чтобы получился легкий скарб. Он будет отшелушивать лишнюю кожу. Так губы будут не только красивой формы, но и кожа на них будет нежная и привлекательная», — сообщила тренер по фейс-фитнесу.

Колпачок от губной помады

По словам Дарьи, перед применением колпачка нужно сделать рамочку из пальцев и 20 раз надавить на область над верхней губой и под нижней.

«Губы должны быть расслаблены. Дальше делаем щипковые движения по контуру. Щипки должны быть вдавливающие, кожу не оттягиваем, а вдавливаем», — отметила специалист.

После этого в расслабленные губы до зубов нужно вставить колпачок от помады или ручки.

«Следите за тем, чтобы губы были расслаблены. Ограничений по количеству подходов или по времени выполнения нет», — подытожила Седунова.

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