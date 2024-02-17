«Это зависит не от нас!» — Зеленский обвинил Запад в провале ВСУ
Зеленский: ВСУ ушли из Авдеевки из-за недостаточной военной помощи Запада
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
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Глава киевского режима пробует все новые методы выпрашивания иностранной помощи.
Владимир Зеленский считает, что ВСУ пришлось покинуть Авдеевку из-за недостаточной помощи Запада. Об этом президент Украины заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности.
Глава киевского режима указал участникам встречи на то, что Украина получает все меньше помощи, и именно это и становится основной причиной неудач ВСУ на фронте. В качестве примера Зеленский привел выход украинских боевиков из Авдеевки в ДНР.
«Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает», — передает слова президента Незалежной «Страна.ua».
Более того, по мнению Зеленского, Запад удерживает Украину в «искусственном дефиците вооружения», хотя мог бы осуществлять беспрерывные поставки. И, пока у ВСУ проблемы со снарядами, российские войска адаптируются к боевым действиям и продолжают укреплять свои позиции в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сети распространяются видео водружения бойцами РФ флага на заводе в Авдеевке.
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