В Сети распространяются видео водружения бойцами РФ флага на заводе в Авдеевке

ВС РФ зачищают город в ДНР от оставшихся боевиков ВСУ.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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В Сети распространяются кадры, как российские военные водружают флаг РФ на крыше Авдеевского коксохимического завода.
На кадрах распространяющегося в Интернете ролика видно, как бойцы ВС РФ установили триколор на крыше завода, расправляя полотнище на древке.
Ягодкин Дмитрий / ТАСС; соцсети
Авдеевский коксохимический завод считался крупнейшим коксохимическим заводом в Европе.
Также российские военные установили флаг РФ на месте братской могилы советских воинов в городском парке Авдеевки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки.
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