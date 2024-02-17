Зеленский рассказал, в каком случае США перестанут быть партнером Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Зеленский: США не будут стратегическим партнером при отказе от помощи Украине

Зеленский рассказал, в каком случае США перестанут быть партнером Украины

Фото: Reuters / POOL

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Тема:
Спецоперация

Неужели Киев готовится остаться без своего главного «заокеанского кошелька»?

США перестанут быть стратегическом партнером Украины в случае прекращения помощи. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава киевского режима указал, что альтернативных вариантов не рассматривает, так как полностью рассчитывает на Штаты, но ситуация может измениться.

«Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это (США. — Прим. ред.) не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — сказал президент Украины.

До этого Харрис заявила, что у США нет «плана Б» в вопросе военной помощи для Украины. Она отметила, что американские власти всеми силами добиваются того, чтобы демократы и республиканцы могли договориться в вопросах помощи Киеву и начали действовать в едином направлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что саммит по урегулированию конфликта на Украине с большой вероятностью перенесут.

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