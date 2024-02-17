Саммит по урегулированию конфликта на Украине с большой вероятностью перенесут

Встреча может пройти в апреле или мае. Зеленский в бешенстве.
Фото: OLEG PETRASYUK / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Есть большая вероятность того, что саммит по урегулированию конфликта на Украине перенесут. Это может произойти из-за отсутствия мировых лидеров. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.
Встречу могут перенести на апрель или май. Киев же хочет, чтобы мероприятие состоялось в марте.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба желает встретиться с коллегой из Китая Ваном И на Мюнхенской конференции. Дипломат из Незалежной собирается убедить КНР принять участие в саммите.
Швейцария же заявляет, что готова к мероприятию. Дипломаты страны связались с коллегами из Китая и других стран, чтобы узнать их заинтересованность.
В материале агентства подчеркнули, что КНР и несколько других стран хотят, чтобы Россия тоже присутствовала на саммите.
Ранее 5-tv.ru писал, что Франция заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.
- 9 февр
- «Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
- 28 янв
- ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на семью с детьми в Донецке
- 28 янв
- МИД: Россия открыта к предложениям по урегулированию конфликта на Украине
- 26 янв
- Удар без промаха: «Гвоздика» помогла нашим бойцам добиться очередной победы
- 24 янв
- «Кровавое пике»: как США превращали Украину в «анти-Россию»
- 22 янв
- Глава администрации Забайкалья Мирхайдаров решил отправиться добровольцем на СВО
- 21 янв
- Денис Пушилин озвучил число погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке
- 21 янв
- «Одни и те же тенденции»: почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка
- 15 янв
- Немецкие СМИ заявили о подготовке ФРГ к столкновению РФ и НАТО
- 11 янв
- Джонсон отрицает причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины
Читайте также
74%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?