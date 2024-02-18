Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Кемерове

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в городе Кемерово. Огнем было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров помещения.

Как сообщили в МЧС РФ, на месте ЧП работают 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.

Согласно последним данным, пострадавших в результате пожара нет. Находившиеся на складах люди эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

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