Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Кемерове

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

Огнем было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров здания.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в городе Кемерово. Огнем было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров помещения.

Как сообщили в МЧС РФ, на месте ЧП работают 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд.

Согласно последним данным, пострадавших в результате пожара нет. Находившиеся на складах люди эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Анапе возбудили два уголовных дела по факту пожара в многоэтажке.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.55
0.73 99.35
0.94
Поберегите здоровье: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля

Последние новости

1:34
Какое преимущество ВС РФ дает освобождение Авдеевки — мнение военного эксперта
1:12
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем
0:52
«Сделано по классике»: военный эксперт прокомментировал взятие Авдеевки под контроль ВС РФ
0:38
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Кемерове
0:08
«Вражеская цитадель пала»: Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки
23:55
Врач-онколог рассказала о неочевидных признаках и методах лечения рака кожи

Сейчас читают

Шойгу доложил Путину о полном взятии ВС РФ под контроль Авдеевки
«Я искал спасение»: AKMAL' вспомнил, как подвергался травле в школе
Петросян на волоске от смерти? Каких самых опасных болезней нужно бояться как огня в 78 лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок