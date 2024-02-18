В поисках денег и оружия: зачем Зеленский отправился в турне по Европе

Украинский лидер уже успел выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия по темпам роста обогнала Америку. Не то чтобы к этому стремились, как в советские годы, но приятно. У нас 3,6%, у США — 2,5%. И не забываем — это они нас обложили санкциями. Среднемировой показатель близок к американскому. Основной рост дала, как обычно, Азия — Китай 5,2%, Индия 6,3%, отдельные страны Латинской Америки и Ближнего Востока — Бразилия 3,1% и Иран 4,2% (наши союзники по БРИКС, если кто не помнит).

В то время как Евросоюз тянет коллективный Запад на дно. Если опять же, в среднем, худо-бедно минимальный плюс 0,5%. Чем более русофобски вела себя страна в прошлом году, тем хуже у нее дела. Нидерланды, Польша, Великобритания — все ниже среднего. Прибалты, шведы, финны — вообще ушли в минус. Что просто унизительно на фоне России, Белоруссии и Турции. Но главный аутсайдер — Германия.

Немецкие предприятия закрываются и банкротятся, либо переносят свои производства, прежде всего, в ту же динамично развивающуюся Азию. На крайний случай, по соседству в Восточную или Западную Европу. Каждый третий переезд в Америку — Центральную, Южную, ну и Северную.

96% бизнесменов Германии планирует в ближайшие годы инвестировать в Америку. Не в родную страну. Основная причина — зашкаливающие цены на газ и, как следствие, электроэнергию, что делает продукцию неконкурентной. Тот, кто взорвал «Северные потоки», взорвал и немецкую экономику.

Дни Германии, как промышленной сверхдержавы, сочтены. Деловое издание Bloomberg констатирует горький факт. И добивает тех инвесторов, кто ещё верил в Фатерлянд.

Это тот фон, в котором открылась накануне одна из главных когда-то конференций по безопасности в Мюнхене. Там собрались те, кому, собственно, Владимир Путин через интервью с Такером Карлсоном давал сигналы. Путин даже сделал на этой неделе еще один шаг навстречу. Он позитивно отозвался об американском президенте и не стал критиковать его физическое состояние.

«Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Послушайте, когда я встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, но и тогда уже говорили о том, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого в этом нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет, ну а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — сказал президент РФ.

Это был опять же сигнал и Вашингтону, и европейцам: мы видим ваши проблемы, но мы готовы выстраивать диалог и в таком состоянии. Главное, чтобы были шаги навстречу нам. И чтобы разговоры подтверждались действиями.

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Альтернативу обрисовал стремящийся вновь в Белый дом Дональд Трамп. Он напомнил, что в случае своей победы будет жестко разговаривать с союзниками по НАТО в вопросах финансирования. Так что выбрали европейцы? И зачем президент Украины Владимир Зеленский в эти дни отправился в гастроли по Европе? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Какие герои — такая и слава. Кто на костылях, кто с оторванными ногами. Боевики ВСУ — почетные гости Мюнхена. Вот уж кто точно может на себе показать последствия двухлетнего противостояния Запада и России. Те же, кто отправляет их в «пекло» на поле боя — все так же целы и невредимы.

«На несколько дней фешенебельный отель Baurischer Hof становится самой настоящей военной ставкой Запада. Как и во времена холодной войны здесь не завершают, а, скорее, развязывают конфликты», — говорит корреспондент.

И главную роль в этом по-прежнему отводят Зеленскому, он в Мюнхене под спецзащитой, и снова в образе. И все же перед своими спонсорами пришлось отчитываться. Правда, на непонятном никому языке. Умения насмешить публику бывшему комику, конечно, не занимать.

В собственных неудачах Киев снова винит Запад. Теряет территории из-за искусственного, как он выразился, дефицита снарядов, а НАТО в самом деле уже не знает, где еще взять.

«У альянса есть некоторые проблемы с израсходованными боеприпасами», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Надежда на американскую поддержку тоже рушится. Сенат продолжает блокировать и экономическую, и гуманитарную помощь.

«Больше часа Владимир Зеленский находился в резиденции в Мюнхене. Судя по первым кадрам, украинская делегация выходит с пустыми руками», — говорит корреспондент.

Отставной офицер Бен Ходжес, занимавший должность командующего армией США в Европе, в интервью «Известиям» дает понять: США бросают Украину в объятия Европы. Зеленский тут погулял и понял: деньги и у Германии еще остались.

«Европа может поддержать, Украину, даже без США Очевидно, что с экономикой у европейцев все в порядке, просто посмотрите вокруг в Мюнхене, это же невероятно», — заявил отставной офицер Бен Ходжес.

А в действительности в бюджете дыры, а дни немецкой промышленности как будто бы сочтены, да только Борис Писториус вдруг возомнил себя министром не обороны, а нападения. Мы спросили его, а сил-то хватит?

«Даже когда экономика не растет, мы и дальше хотели бы поддерживать Украину», — ответил министр обороны Германии Борис Писториус.

Вот не случайно в народе его уже прозвали «Пистолиусом». От слова «пистолет».

И канцлер ФРГ Олаф Шольц туда же, и президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Великобританией подписывают в Париже и Берлине соглашения о совместной безопасности.

«Одно совершенно ясно: в этом (конфликте. — Прим. ред.) не будет немецких солдат. Это соглашение не означает, что Германия становится частью (конфликта. — Прим. ред.)», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

На это же указывают размытые формулировки в самом документе. Как, например, этот: случись чего, стороны обязуются провести в течение лишь «консультации». И то не сразу же, а, как сказано, в течение 24-x часов. Не очень-то расторопно.

А Зеленский все витает в своих европейских облаках.

«Это лишний раз подтверждает масштабные антивоенные протесты, которые традиционно захлестнули Мюнхен», — говорит корреспондент.

Многотысячное шествие по пути освистывает демонстрантов с украинскими и натовскими флагами.

Накануне мюнхенской конференции состоялась встреча министров обороны альянса в Брюсселе. По ее итогам отдано распоряжение нарастить производство снарядов.

Страны «Большой семерки» все-таки не оставляют надежд отобрать замороженные российские активы.

«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации. Если мы прибегнем к этой логике, мы столкнемся с тем, что доверие к системе Euroclear, к европейским рынкам капиталов, к евро, как к валюте, значительно пострадает», — пишет Financial Times.

«Если у России когда-то и украдут активы, то когда-нибудь их все равно придется России вернуть. Все решится подачей обычной жалобы», — сказал политолог Айке Хамер.

А Запад, похоже, только и способен вести подрывную, а точнее уже самоподрывную деятельность, полагая, что обсуждать глобальную безопасность можно и дальше в одиночку, без учетов интересов Москвы.

«Россия в этом году снова не приглашена, но в Мюнхене все же не смогли обойтись без появления Владимира Путина», — сказал корреспондент.

К слову, отрывок, где Путин появляется на несколько секунд, взят из его знаменитого выступления в Мюнхене в 2007 году.

Даже во время безобидного мюнхенского дождя НАТО спешит украинцам предоставить свой зонтик. Вон как его по-барски несут над головой Кулебы. На фоне последних неудач он даже курит — вовсе не нервно и не в сторонке, а прямо в эфире украинского телевидения вальяжно дымит увесистой сигарой.

Но, впрочем, и вся мировая элита под конец ушла в отрыв. Если и подводить итоги Мюнхена, то глядя на столь неформальное общение, исключительно гламурные. Хотя отмечать им явно нечего.