«У меня на глазах»: почему Маргарита Суханкина винит себя в смерти родителей

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 18 0

Певица Маргарита Суханкина винит себя в смерти родителей от коронавируса

«У меня на глазах»: почему Маргарита Суханкина винит себя в смерти родителей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В 2021 году знаменитость потеряла маму и папу с разницей в неделю.

Заслуженная артистка РФ, бывшая участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что винит себя в смерти горячо любимых родителей. Они скончались в 2021 году с разницей в одну неделю. Виной тому стал коронавирус. Сначала заболела сама Суханкина, она была госпитализирована, потом заразились мама и папа. Когда исполнительницу выписали из больницы, ее отец был в тяжелом состоянии. Дочь навестила его и поняла, что ситуация критическая, он уже не мог есть.

«И у меня на глазах его разбивает инсульт, я в шоке, мы все в шоке — замечаем перекос в одну сторону. Сразу вызываем скорую, родителей забрали в Коммунарку, отца сразу в кардиологию, потому что три года назад ему сделали шунтирование», — вспоминала Суханкина в интервью Лере Кудрявцевой.

Спустя несколько дней артистка связалась с врачами и выяснила, что ее мама вернулась в общую палату из реанимации. Еще через день доктор позвонил сам. И сказал, что родительница скончалась. Как оказалось, еще в отделении реанимации у нее отказали почки. Рассказать обо всем отцу Маргарита Суханкине не смогла.

«Прошла неделя, и папы не стало. Хотя мы ему о смерти мамы не говорили. Но они прожили вместе более 60 лет. Они полюбили друг друга еще со школьной скамьи, для него мама всегда была богиней», — сокрушалась певица.

Звезда группы «Мираж» до сих пор не может пережить свою утрату, она винит себя в уходе родителей. По словам исполнительницы, ее троюродная сестра-психолог уговаривает не мучить себя и не копаться в мрачных мыслях. Нужно понять, что маму с папой уже не вернуть, у артистки есть дети, и они требуют внимания и поддержки.

Но с удушающим чувством вины справиться очень трудно. Суханкина отмечает, что многое делала для родителей, заботилась о них со всей ответственностью, но все равно не уберегла от коварного недуга. Из-за этого груза долгое время знаменитость не могла спать, все гадала, почему ее жизнь омрачило такое горе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Маргариты Суханкиной с приемными детьми.

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