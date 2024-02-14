Группа школьников оказалась на дрейфующей льдине и пропала во Владивостоке

Во Владивостоке группу школьников едва не унесло в открытое море. Они застряли на отколовшейся льдине. Очевидцы сразу же обратились к МЧС.

К моменту прибытия катера на воздушной подушке, подростков на месте уже не было. По некоторым данным, они сумели выбраться на берег самостоятельно.

В Амурском заливе из-за перепада температур — повсюду разломы и трещины. Но заядлых рыбаков это не останавливает. В результате десятки человек оказались так же отрезаны от берега. К ним выдвигаются спасатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как члены экспедиции «Челюскина» два месяца выживали на дрейфующей льдине.