Группа школьников оказалась на дрейфующей льдине и пропала во Владивостоке
В лучшем случае, они смогли выбраться на берег самостоятельно.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
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Во Владивостоке группу школьников едва не унесло в открытое море. Они застряли на отколовшейся льдине. Очевидцы сразу же обратились к МЧС.
К моменту прибытия катера на воздушной подушке, подростков на месте уже не было. По некоторым данным, они сумели выбраться на берег самостоятельно.
В Амурском заливе из-за перепада температур — повсюду разломы и трещины. Но заядлых рыбаков это не останавливает. В результате десятки человек оказались так же отрезаны от берега. К ним выдвигаются спасатели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как члены экспедиции «Челюскина» два месяца выживали на дрейфующей льдине.
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