«Началось то, чего я боялась»: Костенко столкнулась с первой проблемой после четвертых родов

Ожидание четвертого малыша больно ударило по самочувствию знаменитой мамы. На что жалуется молодая супруга Дмитрия Тарасова?

Всего три дня назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями в четвертый раз: 15 февраля у них родился второй сын. Практически с самого начала беременности красавица-модель была с аудиторией очень откровенна: в личном микроблоге многодетная мать делилась трепетными моментами ожидания первой встречи с ребенком, рассказывала о подготовке к родам и сознавалась, что не прочь отправиться и за пятым.

Имя малыша пара еще не раскрыла, но супруги уже успели показать лицо новорожденного и поделиться интимными кадрами самого процесса. На них и бывший футболист сборной России, и его молодая жена буквально светятся от счастья. Вот только за этим счастьем, как оказалось, скрывались серьезные проблемы.

В социальных сетях Анастасия созналась, что сбылись ее самые худшие опасения. Еще будучи в роддоме Костенко на собственной шкуре прочувствовала, что такое послеродовая депрессия.

«Все-таки началось то, чего я так боялась. Бэби-блюз. Он самый. Гормональный. Это когда все хорошо, а ты плачешь», — жалуется Анастасия.

По словам многодетной матери, за последние дни желание обнять своих старших детей, за которыми сейчас ухаживают бабушка и папа, у нее возросло в разы. Всего за несколько суток Костенко несколько раз столкнулась с ситуацией, когда ей хотелось опустить руки — она очень боялась потерять самых близких людей, хотя для утраты не было никаких оснований.

«Появляются страхи, которых на самом деле ты не боишься, но в схватке с невидимым противником — гормонами — тяжело пока одержать победу», — описывает модель свое состояние.

По признанию Анастасии, подобное с ней уже случалось, причем дважды— первый раз после вторых родов, затем после третьих. Однако, два предыдущих раза были цветочками по сравнению с депрессией после появления четвертого малыша: сейчас модель угнетает, без преувеличения, каждая мелочь.

«Когда я это вспоминала в своих рассказах подругам, я уже и сама не верила, что это происходило. Так сказать, ты помнишь, что было что-то не то, но прожить уже не можешь, так как «истекли сроки давности“», — делится Костенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко похвасталась фигурой после четвертых родов.

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